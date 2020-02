Lentini, tentano furto in abitazione: denunciati in due

Avrebbero tentato un furto in un’abitazione rurale, in contrada Bonvicino, a Lentini.

Per tale motivo, la Polizia di Stato di Lentini ha denunciato B.C. di 44 anni e B.M. di 56 anni, entrambi catanesi e già conosciuti alle forze di polizia per il reato di tentato furto e danneggiamento.

I due, che avrebbero tentato il furto lo scorso 20 gennaio, sarebbero stati aiutati da un terzo soggetto ancora da identificare.

Per i due verrà predisposta la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con il divieto di recarsi nel comune di Lentini per un periodo non inferiore a tre anni.