Avola, abusivismo commerciale: sequestrata merce per un valore di 1600 euro

Intensi i controlli di Polizia di Stato e Municipale ad Avola, nell'ambito del Carnevale. Sequestrati circa 1000 articoli carnevaleschi di vario tipo, per un valore di 3000 euro venduti abusivamente.

I trasgressori sono stati sanzionati per aver posto in vendita irregolarmente la merce sequestrata per un totale di 1600 euro.