Siracusa, minaccia di buttarsi nel vuoto: uomo 35enne salvato dalla Polizia di Stato

Era in lacrima, seduto sul parapetto del “Bastione Spagnolo” di Ortigia, con le gambe penzolanti nel vuoto e minacciava di lanciarsi nel vuoto.

E' successo ieri, a Siracusa, vicino Via Vittorio Veneto.

Sul posto la Polizia di Stato di Siracusa ha avviato un dialogo con l'uomo di 35 anni tentando di disincentivare il giovane a togliersi la vita.

I poliziotti, che si sono garantiti la fiducia dell'uomo, sono riusciti a farlo desistere.

L'uomo è sceso dal parapetto ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.