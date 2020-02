Siracusa, Rosano: "Ospitalità negli alberghi nonostante i casi di Coronavirus"

Ospitare i turisti con senso di accoglienza. E' questo l'appello rivolto ai proprietari di hotel e B&B di Giuseppe Rosano, presidente di “Noi albergatori Siracusa”, in riferimento alle notizie di cronaca sull'emergenza Coronavirus.

"Sono sicuro che “Noi albergatori Siracusa” non si assoggetterà alla decisione di alcuni albergatori italiani che, arbitrariamente, hanno adottato misure severe e restrittive, negando l’ospitalità a turisti provenienti dal Nord Italia. - dice Rosano - Al contrario confido che albergatori, ma anche ristoratori, guide turistiche e tassisti del Comparto turistico Siracusa si adopereranno per far distinguere Siracusa come città dell’accoglienza, pur nell’accortezza che la situazione impone e seguendo sempre e soltanto le raccomandazioni di Governo, Regione e istituzioni sanitarie"