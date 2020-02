Canicattini Bagni, furto attrezzatura edile in cantiere: 2 arresti

Avrebbero perpetrato un furto all'interno di un cantiere edile a Canicattini Bagni nel giorno del 24 febbraio scorso. Per tale motivo, i Carabinieri hanno arrestato Rosetta Milazzo, 40 anni, già nota alle forze dell’ordine e Massimiliano Longhitano, catanese, 39 anni, noto alle forze dell’ordine e già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Catania.

Secondo quanto ricostruito dai militari e dalla Polizia Municipale, i due, a bordo di un’autovettura, avrebbero asportato attrezzatura per l’edilizia del valore di circa 5mila euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita agli aventi diritto.

A supportare le indagini, le immagini di video sorveglianza disponibili nel territorio comunale.

I due, dichiarati in stato di arresto per il reato di furto aggravato in concorso, sono stati tradotti in carcere.

Milazzo a Catania in Piazza Lanza, Longhitano a Siracusa al Cavadonna