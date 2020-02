Siracusa, salute e prevenzione: sulla stessa linea d'onda Asp e Avis

Avis e Asp insieme per una collaborazione ancora più simbiotica. Proprio ieri, alla sede dell'Asp, si è tenuto un incontro tra il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra, il presidente regionale Avis Sicilia Salvatore Mandarà e Paolo Formica presidente provinciale Avis di Siracusa.

“L’Azienda sanitaria provinciale e l’AVIS siracusana hanno sempre saputo cogliere, intercettare e, talvolta, orientare costruttivamente i cambiamenti sociali, culturali, economici, scientifici e sanitari di una provincia che negli anni è cresciuta per numero di donatori e donazioni – ha evidenziato Salvatore Mandarà -. Con questo spirito e questa capacità abbiamo pensato di valorizzare quanto sin qui realizzato in termini di sostegno, sia trasfusionale che in promozione del dono, in un momento particolare come quello che in questi giorni si sta vivendo”.