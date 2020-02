Priolo Gargallo, Sport e impianti: un consiglio comunale dedicato per domani

E' stato convocato per giorno 27 febbraio 2018 da parte del presidente del consiglio Alessandro Biamonte, un consiglio comunale informale oggetto : “L’importanza dello sport ,strutture sportive e nuovi impianti , iniziative e proposte” .

Con l'obiettivo di fare avvicinare la gente alla politica, ogni tre mesi si svolgerà un consiglio comunale informale per dare la possibilità a chiunque di partecipare dando maggior risalto alle sedute del Consiglio Comunale.

Questo consiglio comunale punterà l’attenzione sull’importanza dello sport e delle strutture sportive da tempo chiuse e abbandonate.

"Chiederemo all’ammirazione attiva di conoscere come vengono spese le somme e il tempo di ripristino delle strutture sportive e le iniziative che intente intraprendere a favore dello sport" - spiega Biamonte