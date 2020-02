Siracusa, psicosi da Coronavirus: supermercati presi d’assalto e scaffali vuoti. Manca pasta, riso e disinfettanti vari

E' ancora psicosi da Coronavirus: scaffali vuoti, carrelli pieni, persino qualche litigio nei supermercati siracusani presi d'assalto.

La gente "fa il pieno" soprattutto di disinfettanti, detergenti, alimenti a lunga conservazione, come pasta, riso, legumi, sughi, latte.

I primi prodotti a essere esauriti sono soprattutto i disinfettanti gel, come l'Amuchina, guanti e salviettine igienizzanti e i beni di prima necessità.

La paura dopo il caso di Coronavirus a Palermo è ancora più grande. Il timore è che la quarantena, a seguito di un possibile caso anche a Siracusa, possa rendere difficile anche l'acquisto di generi alimentari. E' chiaro che si tratta di una vera e propria psicosi, non solo perchè a Siracusa non si sono ancora registrati casi, ma anche perchè in zone gialle, come Palermo, la vita è andata via normalmente