Siracusa, Coronavirus: il Comitato scuole Sicure "ci vuole una maggiore pulizia negli edifici"

Osservare anche nelle scuole siracusane le norme igienico-basilari, consigliate dall’Oms, per contrastare la diffusione del Coronavirus.

A chiederlo è il Comitato Scuole Sicure di Siracusa. Quest'ultimo lamenta la mancanza nelle scuole di prodotti per l’igiene personale, così come le salviettine monouso o gli asciugatoi elettronici.

"Invitiamo le scuole ad attrezzarsi, chiedendo ove indispensabile l’intervento dei genitori o utilizzando quei fondi raccolti e da mettere a disposizione della comunità scolastica attraverso le liberalità versate dalla maggioranza delle famiglie degli iscritti" - si legge in una nota a firma del comitato - "Inoltre un occhio particolare e pulizie sempre più frequenti ed accurate bisogna fare eseguire nelle aule e nei luoghi comuni, dove in questo periodo starnuti e tosse non risparmiano nessuno e gli ambienti, quindi, richiedono maggiore accuratezza nelle operazioni di sanificazione".