Siracusa, iniziano a lavorare sei giovani selezionati dall’Aipd

Saranno avviati, nei prossimi 15 giorni, altri quattro tirocini formativi, per un totale di sei giovani dai 22 ai 30 anni selezionati dall’Aipd, l’Associazione Italiana Persone Down. Come si ricorda, infatti, già due ragazzi sono stati inseriti nel mondo del lavoro.

Diverse le mansioni e diverse le destinazioni: l’albergo, il bar, la pizzeria, un esercizio commerciale.

Prima di iniziare hanno tutti seguito un percorso di formazione per un corretto inserimento nel mondo del lavoro. Ad affiancarli per i primi 15 giorni, una tutor appositamente formata. Al datore di lavoro sono state date le indicazioni corrette per come approcciarsi con una persona con sindrome di Down. Il tirocinio durerà un anno. I ragazzi saranno retribuiti.