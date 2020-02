Coronavirus, Musumeci convoca vertice con i prefetti a Palazzo d'Orleans

Una riunione con tutti i prefetti siciliani si terrà alle 18 a Palazzo Orleans per coordinare le iniziative necessarie da adottare nella emergenza nazionale del Coronavirus. Il vertice è stato convocato dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, n seguito a quanto emerso nel corso della seduta di stamani del Consiglio dei ministri, allargata a tutti i governatori.

L'incontrò sarà preceduto da una seduta straordinaria del governo regionale.

Sulla fake news del giorno, intanto, cioé quella che riporta la decisione del Presidente Conte di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado, interviene a smentirla la Presidenza del Consiglio: "Le decisioni e le misure adottate dal Governo vengono comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali, alle quali si prega di far riferimento".

Così il sindaco Italia: "Fidiamoci solo dei canali ufficiali, chi crea e diffonde le fakenews si comporta in modo irresponsabile e senza alcun rispetto verso chi sta lavorando per contenere le conseguenze di questo momento difficile per il nostro Paese.

Ricordo che l'articolo 658 del codice penale prevede che: "Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda".