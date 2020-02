Avola, spaccio di marijuana e cocaina: arrestato un uomo. Ai domiciliari

Polizia di Stato e cani antidroga impegnati in un controllo del territorio che ha portato all'arresto di Corrado Cascione, avolese di 37 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In casa dell'uomo, rinvenuti 13 involucri di cocaina per un peso di circa 3 grammi ed 1 involucro contenente circa 3 grammi di marijuana. Inoltre, sono stati rinvenuti materiale per il confezionamento e materiale per la cottura della cocaina.

Cascione è stato tradotto agli arresti domiciliari.