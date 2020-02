Siracusa, nascondeva in casa droga, piante di marijuana e 7 chili di artifizi esplodenti: arrestato 25enne. VIDEO

Nascondeva in casa 7 grammi di marijuana, tre piante di marijuana, del liquido concimante ed altro materiale per la coltivazione, un foglio di carta con indicata la procedura per la coltivazione delle piante, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Una vera e propria attività, illecita, al quale sarebbe stato dedito Gianmarco Meomartini Gianmarco, siracusano di 25 anni, il quale, a seguito di perquisizione della Polizia di Stato, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione illecita ed omessa denuncia di materiale esplodente.

Infatti, gli agenti hanno rinvenuto, all’interno di un armadio metallico, diversi manufatti ed artifizi esplodenti di diversa natura per un totale di circa 7 chili e materiale utile per il loro utilizzo.

Il tutto, oltre ad essere detenuto illegalmente, sia per la natura che per la quantità, era custodito violando le più elementari norme di prudenza e sicurezza.

Detto materiale, inoltre, si trovava a ridosso di una tenda serricola dedicata alla coltivazione delle piante di marijuana in presenza di un rudimentale sistema di alimentazione elettrica ad alto rischio di incendio.

Meomartini è stato tradotto agli arresti domiciliari.