Siracusa, fondi per il collegamento via mare Ortigia-Plemmirio

E' stato approvato dal Commissario ad acta e quindi entra in vigore, nell'ambito del Bilancio di Previsione 2020,l'emendamento presentato e approvato ad agosto 2019, per la realizzazione delle infrastrutture pubbliche di partenza e arrivo per collegamento intermodale barca/bus Ortigia-Plemmirio.

A darne notizia è l'ex consigliere comunale Carlo Gradenigo.

Sull'emendamento ci sono fondi per 100mila euro. Spetta adesso agli uffici la redazione del progetto e la richiesta di concessione demaniale.