Siracusa, Coronavirus, truffe: "finti gli screening porta a porta"

Iniziano i primi casi di truffa da coloro che tentano di speculare sulle paure degli altri. Presi di mira, in particolare, gli anziani. La dinamica è molto semplice: i truffatori suonano al campanello di casa, si presentano come operatori della Croce rossa, e riferiscono di essere stati mandati per un controllo. A quel punto scatta la truffa.

“Diversi comitati locali ci segnalano una truffa su finti volontari della Croce Rossa che propongono test domiciliari sul Coronavirus. Vi informiamo che non è stato disposto alcun tipo di screening porta a porta e invitiamo tutti a fare attenzione e segnalare eventuali casi sospetti alle autorità competenti. Per informazioni e chiarimenti, il nostro servizio ‘Cri Per le Persone’ 800.065510 è attivo H24”. È il messaggio di denuncia diffuso dalla Croce rossa italiana (Cri) tramite i suoi canali social nella giornata di oggi.

La Cri fa sapere inoltre che attraverso il numero verde 800.065510 sta rispondendo alle numerose richieste di informazioni sull’epidemia di coronavirus.