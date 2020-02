Avola, salta sui tetti di auto in sosta emulando video sul web: denunciato 18enne

In preda forse all'euforia delle serate di Carnevale, decide di emulare i video che stanno girando sul web e inizia a saltare sui tetti delle auto in sosta.

E' accaduto ad Avola, dove però l'esibizione è stata bloccata da un finanziere libero dal servizio che rientrava a casa con la propria famiglia. Il militare ha inseguito il ragazzo finché non è riuscito a fermarlo. Il giovane ha danneggiato in tutto 4 auto, l'ultima delle quali era una vettura della Polizia Municipale del Comune di Avola, impiegata nel servizio di viabilità in occasione della sfilata dei carri.

I proprietari potranno adesso adire le vie legali e chiedere il risarcimento dei danni subiti.