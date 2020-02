Siracusa, messaggi falsi su casi di Coronavirus: il sindaco "Fidatevi solo delle notizie ufficiali"

"Nel momento in cui scrivo, sulla base delle informazioni in mio possesso, non si registrano casi di infezioni in provincia di Siracusa e in Sicilia".

Così il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, mette a tacere i messaggi che in queste ultime ore stanno circolando sui gruppi whatsapp. Messaggi in cui si parla di due casi accertati di Coronavirus a Siracusa. Notizia assolutamente infondata.

"Qualora questo avvenisse - aggiunge in primo cittadino - anche la regione siciliana e tutta la provincia di Siracusa si adegueranno alle prescrizioni ministeriali. Tutte le istituzioni a livello locale e centrale - prosegue -sono impegnate a rispondere nel modo migliore possibile a questa situazione".

Poi il ringraziamento "a quanti, dentro e fuori dagli ospedali, da giorni e senza sosta, lottano contro questo nemico invisibile.

Se anche tu vuoi fare la tua parte, attieniti esclusivamente alle notizie che provengono da fonti ufficiali e rispetta le 10 regole stilate dal ministero".