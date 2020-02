Priolo Gargallo, Coronavirus: il sindaco "al lavoro per organizzare un piano operativo"

Già allertata la Protezione civile del Comune di Priolo Gargallo per organizzare un piano operativo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

A darne notizia è il sindaco Pippo Gianni, il quale, proprio questa mattina, ha convocato i medici che operano a Priolo. E’ stato deciso di sanificare tutti gli edifici pubblici del nostro paese: scuole, enti, teatro, guardia medica, centro anziani, studi medici. La sanificazione sarà eseguita per almeno 3 volte, con cadenza di 10 giorni tra un intervento e l’altro. I soggetti più deboli e quindi maggiormente a rischio, come anziani, diabetici, chemioterapici e radioterapici, saranno visitati a parte dai medici di famiglia e potranno recarsi negli studi previo appuntamento.

Inoltre, il primo cittadino ha fissato un appuntamento settimanale con i medici, ogni lunedì, per seguire l’evolversi della situazione.

“Particolare attenzione – ha detto il primo cittadino – sarà rivolta ai luoghi maggiormente frequentati, soprattutto dai più piccoli, come le scuole. Come accade in questi giorni di Carnevale in tutta la Sicilia, e come avvenuto già lo scorso anno, anche a Priolo fino a mercoledì tutte le scuole saranno sottoposte non solo a derattizzazione ma soprattutto a sanificazione”.