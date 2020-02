Nel Nisseno, Coronavirus: quattro operai in isolamento volontario

Quattro operai di Mussomeli, nel Nisseno, in isolamento volontario dopo essere tornati da Vo', focolaio veneto dell'epidemia da coronavirus. I quattro, dopo 3 settimane a Vo', venerdi' sera sono tornati in Sicilia. I quattro non presentano alcun sintomo, ma l'Asp di Caltanissetta sta monitorando la situazione.

(Italpress)