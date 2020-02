Siracusa, diserbo in Ortigia e Ognina: lotta agli sporcaccioni a Tivoli

Molteplici gli interventi in città in tema di Ambiente ed Igiene urbana a Siracusa. In città pulizie straordinarie in particolare alla marina, davanti la postazione del 118 e nei pressi della Camera di commercio, dove sono state estirpate erbacce dei gradini.

Diserbo anche ad Ognina e lotta gli sporcaccioni a Tivoli. Qui sono stati aperti i sacchetti e trovati alcuni elementi che potrebbero portare alla sanzioni di coloro che hanno sporcato la zona