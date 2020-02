Priolo Gargallo, lite in zona Quattro canti: feriti due fratelli

Una lite degenerata, una parola di troppo, ed è scattato un accoltellamento che, per fortuna, non ha portato a conseguenze fatali. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio a Priolo Gargallo, in zona Quattro canti.

Vittime due fratelli, trasportati all'Umberto I per le cure del caso. Sul posto i Carabinieri hanno avviato le indagini