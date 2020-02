Siracusa, allagati alcuni uffici del Pta di via Brenta: servizi garantiti

Una perdita di acqua ha allagato i locali adibiti a sportelli per l’assistenza sanitaria integrativa al piano terra del PTA di via Brenta a Siracusa, situati nell’ala est dell’edificio.

Gli uffici interdetti sono disponibili in altri uffici allo stesso piano.

L’Ufficio relazioni con il pubblico, al piano terra del PTA, è a disposizione degli utenti per fornire qualsiasi informazione.