Nel Palermitano, 20enne ucciso a coltellate

Un ventenne, Paolo La Rosa, è stato ucciso a coltellate stamane verso le 4 nei pressi della discoteca Millenium in piazzetta Titi Consiglio a Terrasini (Pa) al culmine di una lite. Il giovane residente a Cinisi in via Aldo Moro è stato trasportato all'ospedale Civico di Partinico dai sanitari del 118: lì è deceduto. E' stato colpito all'addome e al collo all'uscita dalla discoteca. Indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali nella zona. La vittima è il figlio del titolare di un ristorante a Cinisi.