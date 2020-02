Siracusa, aggressione al Pronto soccorso dell'Umberto I°: guardia giurata "pestata" da 2 uomini

Ancora un'aggressione al Pronto soccorso di Siracusa, questa volta, ai danni della guardia giurata che presta servizio all'ingresso del reparto di emergenza-urgenza.

Secondo quanto riferito dalla vittima, nella notte tra sabato e domenica arrivano in Pronto soccorso due uomini che cercano di entrare di forza; i medici chiedono l'intervento della Guardia giurata che in prima battuta li allontana. Nel farlo gli cadono gli occhiali e proprio nell'atto di raccoglierli, viene colpito da pugni e forse anche da una pedata che lo raggiunge all'occhio. Quest'ultimo colpo gli ha procurato delle lesioni importanti.

Subito dopo i due sono scappati. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha già recuperato le immagini del sistema di videosorveglianza.

Sull'accaduto interviene Fabrizio Ardita, segretario provinciale dell'Ugl Sicurezza civile, che esprime solidarietà al collega ferito e che rivendica per la categoria le stesse condizioni giuridiche di un pubblico ufficiale quando si verificano aggressione, lesioni e minacce.

"Come associazione di categoria - aggiunge - ci costituiremo parte civile e scriveremo un esposto al Prefetto per chiedere maggiore tutela sopratutto l’applicazione della legge. La guardia giurata è a tutti gli effetti un incaricato di pubblico servizio".