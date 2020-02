Pozzallo attracco per Ocean Viking, il Viminale dispone la quarantena

La Ocean Viking,la nave di Sos Mediterranée e medici senza frontiere, attraccherà al porto di Pozzallo (Ragusa). A bordo ci sono 274 migranti, tra cui 64 minori, soccorsi in tre distinte operazioni nel Mediterraneo. Di fronte all'emergenza coronavirus, il Viminale rende noto che "i migranti saranno trattenuti in quarantena nell'hot spot della cittadina siciliana". Anche "il personale della nave rimarrà isolato a bordo per tutto il periodo necessario. Le autorità competenti provvederanno agli accertamenti".