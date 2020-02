Siracusa, coronavirus: alla parrocchia Madre di Dio sospeso segno di pace

Ai tempi del coronavirus cambiano anche le consolidate abitudini durante la celebrazione delle messe religiose.

Accade nella chiesa Madre di Dio a Siracusa, dove il parroco, accogliendo la richiesta di alcuni fedeli, ha disposto misure precauzionali per contrastare la diffusione del Covid-19.

"Già da ieri - recita l'annuncio su facebook - la Comunione Eucaristica viene distribuita sulle mani secondo le norme liturgiche vigenti e, durante la Santa Messa, l’assemblea dei fedeli non viene invitata a scambiare il Segno di Pace.

L’acquasantiera non conterrà l’acqua benedetta fino a nuova determinazione.

Potete richiedere i certificati ad uso ecclesiastico anche tramite e-mail facendone richiesta all’indirizzo madredidio@outlook.it.

Il parroco, pur ritenendo eccessive tali misure, ha voluto accogliere la richiesta dei fedeli per garantire la serenità e la sicurezza dell’intera comunità parrocchiale".