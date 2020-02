Siracusa, misura di prevenzione per il coronavirus: sospese gite e uscite didattiche

"Provvedimenti urgenti e straordinari sul Coronavirus. Le misure approvate consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. Una richiesta che ho portato all'attenzione dei colleghi di governo e che farò in modo di rendere operativa già nelle prossime ore. Una precauzione che a mio avviso si rende necessaria in questo scenario. Il governo e le autorità sanitarie stanno facendo un lavoro serio e scrupoloso tenendo conto di un quadro che muta rapidamente". Questo l'annuncio su Twitter della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.

Due ore dopo è stata pubblicata la nota destinata a tutte le scuole che già da questa mattina hanno messo nero su bianco il provvedimento: i dirigenti delle scuole siracusane hanno pertanto formalmente disposto l'annullamento di gite e uscite didattiche, rinviandole a data da destinarsi.

Il provvedimento arriva alle porte della stagione primaverile che, per tradizione, è quella che dà il via alle gite scolastiche, più o meno lunghe, e ai viaggi di istruzione.