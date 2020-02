Carlentini, scoperto centro di stoccaggio per moto d'epoca rubate: una denuncia

Un garage utilizzato come officina per smontare moto d'epoca rubate ed immettere di nuovo in commercio i pezzi di ricambio, è stato scoperto dai Carabinieri di Carlentini, con l’ausilio dei militari dell'Arma di Scordia. Un uomo residente nel Comune calatino è stato, pertanto, denunciato per ricettazione e riciclaggio.

Le indagini sono scattate a seguito di una denuncia di furto di motocicli d’interesse storico. I Carabinieri hanno individuato il garage e al termine di una perquisizione, hanno rinvenuto vari pezzi meccanici, nonché telai con matricola parzialmente abrasa che l'uomo autonomamente lavorava e successivamente vendeva on-line o presso mercatini/fiere dedite a scambio/vendita di materiale d’interesse storico.

Tutto il materiale rinvenuto di cui non è stata indicata provenienza è stato sequestrato; avviate le verifiche per restituire ai legittimi proprietari i rispettivi beni.