Coronavirus, sospese uscite didattiche e gite in Italia e all'estero

"Provvedimenti urgenti e straordinari sul Coronavirus. Le misure approvate consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. Una richiesta che ho portato all'attenzione dei colleghi di governo e che farò in modo di rendere operativa già nelle prossime ore. Una precauzione che a mio avviso si rende necessaria in questo scenario". Lo scrive su Twitter la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.

Università chiuse in Veneto e in Lombardia: per una settimana in Veneto, per decisione del presidente Luca Zaia, e in Lombardia ad iniziativa della conferenza regionale dei rettori. Chiude anche l'università di Ferrara, mentre si attendono le linee guida dal ministero della salute per una gestione uniforme in tutto il Paese.