Catania, pubblica foto hard della ex: arrestato

La polizia di Stato di Catania ha posto agli arresti domiciliari un uomo ritenuto responsabile di minacce gravi, percosse e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite della sua ex convivente di 26 anni. L'uomo, un 38enne con precedenti penali per reati contro la persona, ha pubblicato foto hard della 26enne su un falso profilo Facebook. Non aveva accettato la separazione e minacciava la sua ex con frasi del tipo "o me o nessuno" e "ti sciolgo nell'acido".