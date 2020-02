Corsa in 14 tappe tra i luoghi simbolo della Sicilia, il Sicily Ultra Tour toccherà il Parco archeologico di Siracusa e Noto

Il parco archeologico di Siracusa e i tesori barocchi di Noto faranno da scenario alla prima edizione del "Sicily Ultra Tour" una corsa in 14 tappe che si svolgerà su tutto il perimetro dell’Isola.

Un viaggio di poco di mille chilometri alla scoperta della Sicilia, attraversando storia, cultura, arte e natura, si svolgerà dal 17 al 30 aprile in 14 tappe che disegneranno tutto il perimetro dell’Isola, partendo e concludendosi a Gela. Ideatori ed organizzatori dell’evento sportivo sono i due podisti gelesi, Giuseppe Veletti e Antonio Tallarita, rispettivamente presidente e vice presidente della Asd Green & Sport Promotion di Gela.

I podisti attraverseranno i Parco archeologico di Selinunte, il sito di Eraclea, il Teatro Antico di Taormina e l’area archeologica di Gela, passando anche all’interno di borghi storici come Aci Castello, Capo d’Orlando, Cefalù, Castellammare del Golfo e poi le saline di Trapani, la tonnara di Sciacca e Modica.

Le tappe giornaliere copriranno distanza media di 70 chilometri, per un percorso complessivo lungo circa 970 chilometri.