Siracusa, i Carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto Comprensivo V. Brancati

Legalità, bullismo, cyberbullismo e utilizzo del casco nella circolazione stradale.

Questi i temi trattati, ieri mattina, durante un incontro dei Carabinieri con alcune classi dell’Istituto Comprensivo “V. Brancati”.

L’incontro rientra nel più ampio progetto di cultura e diffusione della legalità fra i giovani, promosso dal Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa in collaborazione con gli istituti scolastici della provincia.

Ulteriori incontri con gli istituti scolasti presenti in Siracusa sono previsti nei prossimi giorni e per tutto l’anno scolastico 2019-2020