Floridia, furto con spaccata in tabaccheria: arrestati in due

Avrebbero messo a segno un furto "con spaccata" in una tabaccheria di Floridia, ma anche in abitazioni. I due presunti autori sono Antonio Carpintella, 27 anni, e Sebastiano Mazzocca, 26 anni, entrambi residenti a Catania, entrambi arrestati dai Carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbe danneggiato la saracinesca d’ingresso della tabaccheria, e avrebbero asportato numerose stecche di sigarette e vari tipi di “gratta e vinci” nell’autovettura in loro possesso.

I due tradotti al Cavadonna