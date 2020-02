Carnevale ad Avola, entrano nel vivo i festeggiamenti: domenica musica in piazza e sfilata dei carri

E' festa ad Avola per il Carnevale. Appuntamento questo pomeriggio, alle 17, con il “Pirata Party”, la festa dedicata ai bimbi che tanto successo ha riscosso giovedì grasso, mentre alle 21.30 saliranno sul palco i “Falsi d’Autore”. Domani alle 16 l’attesissima sfilata di carri e gruppi in maschera, arricchita da mini carri, maschere isolate, artisti di strada, giocolieri, sbandieratori e dalla sfilata in costume dell’associazione Ninphea (insieme con i ragazzi dell’istituto Majorana). Ad aprire il serpentone, il carro con la regina del Carnevale accompagnato dalla banda musicale città di Avola.

Quasi contemporaneamente in piazza Teatro, altro momento dedicato ai più piccini: il laboratorio “realizza la tua maschera”. Alle 21 discoteca in piazza con Fm Italia e a seguire Rock Aro dj con Jungle Party. Lunedì sfileranno di nuovo i carri e i gruppi in maschera e, alle 18.30, evento “riciclo e mi diverto” con i bimbi della scuola Sacro Cuore. La serata sarà dedicata al contest delle poesie dialettali, ma ci sarà spazio anche per la musica live con Samuele Magliocco, il trio Folk Sicilia d’Amuri e, infine, i Fabula band. Grande serata di chiusura martedì con la proclamazione dei vincitori del concorso poesie dialettali, l’ultima sfilata dei carri, lo spettacolo live di Vincenzo Loreto e i Pablo band. Salirà sul palco di piazza Umberto I la madrina Simona Ventura e chiuderà la festa la cantante spagnola Ana Mena insieme con la dj Kamy Aksell.