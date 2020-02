Teamnetwork Albatro si prepara a giocare la final four di Coppa Sicilia di A2

Riposo questo fine settimana per la Teamnetwork Albatro che, conclusa la prima fase del campionato, si prepara a giocare la final four di Coppa Sicilia di A2. La competizione regionale, in programma il prossimo 29 febbraio a Erice, metterà di fronte ai bianconeri l’Alcamo, unica squadra ad imporre una battuta d’arresto ai siracusani. Nell’altro scontro il Cus Palermo affronterà il Mascalucia.

E proprio alla sconfitta in terra alcamese, giunta alla prima di campionato, assegna un’importanza straordinaria coach Peppe Vinci.

“Da quella partita ci siamo cosparsi il capo di cenere e siamo ripartiti con determinazione, senza perdere più un colpo – conferma il tecnico siracusano – Certe sconfitte sono salutari, ti fanno riprendere in mano la barra per fare meglio. Il test di Coppa Sicilia è molto importante e prestigioso – continua Vinci – e lo vogliamo affrontare con il piglio delle grandi".