Siracusa, Grienti: "Installare servizi igienici pubblici gratuiti al Molo Sant’Antonio e al Monumento ai Caduti"

Installare servizi igienici pubblici gratuiti al Molo Sant’Antonio e al Monumento ai Caduti. Questa la proposta avanzata all'Amministrazione da Raffaele Grienti, ex consigliere della circoscrizione Ortigia.

"Invito inoltre - dice Grienti - l’Amministrazione comunale a ripristinare i bagni di parcheggio Talete, che sono chiusi ormai da tempo, e a vigilare sulla corretta ed efficace manutenzione ordinaria (operazioni di pulizia e sanificazione) dei bagni di via Foro Siracusano, vicino ai Villini, e di via Mazzini, nei pressi della Marina, che versano in condizioni igieniche a dir poco deprecabili”