Siracusa, in Prefettura la Conferenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza

Intensificare i servizi di prevenzione e controlli dei territori, ma anche attivare un sistema di video sorveglianza per ampliare la conoscenza delle zone sensibili (un progetto reso possibile grazie al finanziamento Pon legalità).

Queste le linee strategiche concordate ieri mattina durante la Conferenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza delle provincie di Catania e Siracusa, convocata dal Prefetto di Catania, e tenuta nella sede della Prefettura di Siracusa.

Esaminate le linee progettuali del sistema di videosorveglianza in ambito rurale promosso dalla Regione siciliana.

Per tale motivo è stato costituito un gruppo di lavoro, al quale partecipano anche le Forze dell'Ordine, per tracciare una mappatura dei territori che servirà per una capillare vigilanza.