In Italia il primo morto per il coronavirus, sale il numero dei contagi

Arriva, anche in Italia, il primo morto per il coronavirus. Adriano Trevisan, di 78 anni, è deceduto all'ospedale di Padova, dove era ricoverato insieme con un'altra persona positiva al virus. Ex titolare di una piccola impresa edile, Trevisan aveva tre figli, una delle quali, Vanessa, era stata sindaco di Vo' Euganeo di dove sono originari. Gli italiani al momento positivi al virus sono 16 in Lombardia e uno in Veneto