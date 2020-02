Augusta, rubinetti di nuovo a secco in centro: protestano i cittadini in Piazza

Rubinetti a secco, di nuovo, in centro ad Augusta. Una spiacevole sorpresa per i cittadini che, questa mattina, scendono in piazza Duomo, dalle 9.30 in poi, per protestare e per chiedere risposte certe ad una situazione che ha esasperato gli animi.

Come si ricorda, l'acqua del pozzo della Villa di Augusta era tornata ad essere potabile nei giorni scorsi, dopo tre mesi e mezzo di gravi disagi.

In particolare in centro, l’acqua dai rubinetti fuoriusciva torbida. Da qui l’ordinanza del sindaco di non potabilità dell’acqua.

Oggi i cittadini, di nuovo in Piazza, chiedono di parlare direttamente con il primo cittadino Cettina Di Pietro