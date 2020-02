Siracusa, al via lunedì la manutenzione di via Mozia

Inizierà, lunedì prossimo, la manutenzione di via Mozia, una traversa di via Luigi Monti. Dopo l'aggiudicazione dell'appalto delle scorse settimane, attraverso la piattaforma Mepa, e la consegna dei lavori, adesso si passa alla fase operativa.

L'intervento sarà realizzato dalla “Kaya scavi srl” per un importo di poco inferiore a 90 mila euro, a fronte di una base d'asta di quasi 92 mila. Il costo totale, compreso di spese fisse e altri oneri, era stato previsto in 140 mila euro. Le opere consisteranno nello sbancamento del fondo stradale esistente, nella pavimentazione in conglomerato bituminoso, nella posa del tappetino, nella realizzazione di un collettore per lo smaltimento acque bianche e nella collocazione della segnaletica stradale. I soldi per l'appalto erano stati inseriti nel bilancio comunale e successivamente integrati con altre somme.

“Rischiavamo – spiega il sindaco, Francesco Italia - di ritardare ulteriormente un'opera attesa da troppo tempo e per questo mi sono adoperato a trovare i fondi necessari. Le condizioni della strada sono tali da renderla percorribile con difficoltà per non parlare di disagi quando piove”.

L'intervento, secondo le previsioni progettuali, durerà due mesi. Il settore Mobilità e trasporti ha emesso un'ordinanza di divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, a partire da lunedì e fino al 24 aprile.