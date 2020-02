Domenica Volley Club Avola-Eurialo Siracusa, prima gara del girone di ritorno

Parte domenica il girone di ritorno per l’Eurialo Siracusa Volley, vicecapolista nel girone C della serie D di pallavolo femminile. La squadra aretusea, reduce dall’incredibile qualificazione alla semifinale di Coppa Sicilia, giocherà con inizio alle 19 sul campo del Volley Club Avola.

“Andremo in campo per ottenere il massimo ma sappiamo che i tre punti dovremo sudarceli – dice Cianflone – Mi aspetto una gara combattuta e per questo sarà importante non commettere errori. Arriveremo a questa partita dopo aver speso tante energie in Coppa. Sarà una partita difficile e dovremo dare il meglio”.

In dubbio Dalila Farinata, che non si è allenata per tutta la settimana perché alle prese con qualche problema fisico. Sarà tra le convocate ma non rientrerà probabilmente nel sestetto base. Ai box Agnese Caracciolo, infortunata. Sarà invece regolarmente in gruppo Mary Mangano, che ha ormai smaltito un fastidioso infortunio alla caviglia.