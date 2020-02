Falsi invalidi, arrestato per corruzione un medico siracusano all'Asp di Ragusa

E' stato arrestato, dai Nas dei Carabinieri, il presidente della commissione invalidi civili dell'Asp di Ragusa, Giuseppe Iuvara, 61 anni, di Siracusa, colto in flagranza di reato di corruzione, insieme a due persone.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il medico legale avrebbe incassato una somma per far ottenere la pensione di accompagnamento ad un'anziana donna senza che ne avesse titolo.

Ai domiciliari sono finiti: il medico, l'anziana e un'altra donna, figlia dell'anziana, che avrebbe fatto da intermediaria