Siracusa, discarica abusiva all'interno dell'Autodromo: denunciati in 2

Una discarica abusiva, contenente anche materiale pericoloso per la salute, è stata scoperta dalla Polizia Provinciale all'interno dell'autodromo.

A seguito di indagini, supportate anche dai sistemi di videosorveglianza mobile, sono state denunciate due persone ritenute a vario titolo responsabili di danneggiamento, introduzione sul fondo altrui e smaltimento illegale di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due, pur seppur regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con proprie e specifiche responsabilità, piuttosto di conferire i rifiuti in discarica autorizzata dove per ogni singolo conferimento è dovuto al gestore un contributo economico, al fine di trarre un ingiusto profitto, smaltivano, illegalmente, all’interno dell’autodromo di Siracusa, di proprietà dell’ex Provincia, rifiuti speciali di varia tipologia.

Uno dei due soggetti, è stato altresì denunciato per resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.