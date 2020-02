L'Ortigia approda in Romania, domani in vasca contro Oradea

Domani l'Ortigia in vasca a Oradea, in Romania, per affrontare i padroni di casa nella partita di andata della seconda semifinale europea consecutiva, l'ultimo ostacolo che divide l'Ortigia dalla prima finale di Euro Cup della sua storia.

Il match sarà trasmesso alle ore 17 italiane in diretta streaming sul sito della LEN. L'avversario è ostico, soprattutto davanti al proprio pubblico, ma l'Ortigia, due giorni fa contro la Sport Management, ha dimostrato di essere in condizione e di aver ritrovato quella solidità difensiva che ultimamente sembrava un po' smarrita. Ci sarà anche una sfida nella sfida, quella tra due grandi portieri: Stefano Tempesti, uno dei giocatori più vincenti di sempre, e Gojko Pijetlovic, campione olimpico con la Serbia nel 2016.

“Giochiamo in un campo importante, difficile. L'Oradea è una squadra forte e completa. - commenta mister Stefano Piccardo - In posizione 4 e 5 ha due ottimi giocatori come Inaba e Vlad Georgescu, in posizione 2 ha Ramiro Georgescu, altro buonissimo elemento. Ha anche un centroboa di buon livello, molto fisico, che prende tanto spazio quando guadagna i due metri. Nel reparto arretrato dispone di due difensori molto bravi al centro e, infine, tra i pali ha un campione olimpico come Gojko Pijetlovic. Insomma, avremo di fronte un avversario di assoluto livello che, negli ultimi anni, ha disputato anche una finale europea e quindi è abituato a questi palcoscenici. Sarà una partita complicata”.