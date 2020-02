Siracusa, lavoratori ufficio tributi: Vasquez "Il loro servizio strumentalizzato per fini politici"

“Inaccettabile l’attacco e la mistificazione messa in campo da una parte della vecchia politica e che rischia di strizzare l’occhio a pezzi di evasione che condannano spesso il nostro Comune ad una difficoltà oggettiva nel reperire risorse per spese che invece sono necessarie. Ci piacerebbe vedere più impegno da parte degli stessi politici a tutela di questi lavoratori che vivono la condizione alienante dell’appalto pur espletando il proprio lavoro in questo ed in altri servizi comunali essenziali da circa 15 anni".

Così interviene Alessandro Vasquez, segretario provinciale della Filcams Cgil: "Questi lavoratori - aggiunge - hanno dovuto spesso combattere nel passato, contro un quasi totale stato di abbandono, mortificazioni dei propri livelli reddituali e profili professionali, e per questo è inaccettabile, vedere il servizio che rendono come oggetto di strumentalizzazione per fini politici.”