Siracusa, intensi controlli su strada: al setaccio 95 veicoli e 107 persone, per un totale di 3.200 euro di sanzioni elevate

Capillari i controlli dei Carabinieri sulle strade siracusane, in particolare in zona Ortigia e Fontane Bianche, al fine di contrastare la guida in stato di ebrezza, combattere lo spaccio e far rispettare il codice della strada.

In tutto sono stati passati al setaccio 95 veicoli e 107 persone, per un totale di 3.200 euro di sanzioni elevate.

Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione degli stessi e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter, da cui deriva il fermo amministrativo per 60 giorni e la decurtazione di 5 punti patente.

Rinvenuta modica quantità di sostanze stupefacenti. In sei sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza alcolica, un 19enne perché trovato in possesso di 9 dosi di marijuana, per un totale di gr. 9 grammi e relativo materiale atto al confezionamento, un uomo di 45 anni, disoccupato, in quanto responsabile di aver danneggiato con calci e col lancio di una pietra il deflettore della portiera posteriore di un’autovettura Volkswagen parcheggiata lungo le vie cittadine, una donna di 50 anni per furto aggravato di energia elettrica.