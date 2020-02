Noto, discarica a cielo aperto: pulita da coloro che hanno sporcato

Bonificata la contrada Durbo, a Noto, trasformata in discarica abusiva a cielo aperto.

Dopo le indagini avviate dalla Polizia municipale sono stati individuati i responsabili: a loro è stata notificata l’ordinanza di ripristino dei luoghi con obbligo di comunicazione dell’avvenuto conferimento in maniera corretta dei rifiuti recuperati, pena la denuncia alla Procura per reato ambientale e l’addebito dei costi per l’intervento di bonifica.

“Applichiamo alla lettera il principio Europeo “chi sporga paga” - commenta il sindaco Corrado Bonfanti - ma non cerchiamo gogne mediatiche e nemmeno denaro. Cerchiamo il sorriso di chi in maniera convinta ammette di aver sbagliato e sorride con noi nel vedere la natura ripulita e nel rivedere quel tratto di contrada Durbo restituito alla sua bellezza mozzafiato”.