Giornata internazionale delle guide turistiche, per la provincia di Siracusa appuntamenti a Noto

Scoprire luoghi preziosi ma meno conosciuti, contribuire concretamente alla tutela del patrimonio e far conoscere una figura professionale nel suo ruolo di “ambasciatore” del territorio. Sono questi gli obiettivi della Giornata internazionale della guida turistica, che torna anche quest’anno con visite guidate in tutta Italia. La Giornata si celebra il 21 febbraio, ma dal 2013 le guide italiane scelgono anche un weekend in cui proporre ulteriori visite guidate gratuite a cittadini e turisti

Anche in Sicilia, come nel resto d’Italia, sono previsti diversi appuntamenti.

Per la provincia di Siracusa è stata scelta Noto: oggi venerdì 21, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo, è in programma la manifestazione “Storie di… ordinaria aristocrazia netina”. Le guide turistiche condurranno visite al Museo del Barocco, a Palazzo Impellizzeri, nelle chiese della Santissima Annunziata e di Santa Caterina, nel quartiere Agliastrello, e per finire nei palazzi Astuto e Trigona. La partenza è al Museo del Barocco di via Garibaldi.