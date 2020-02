Melilli, demansionata puliziere centro commerciale: Cisl "Gravissimo"

Sarebbe stata demansionata per avere scioperato. Questo quanto accaduto ad una dipendente della ditta di pulizie al centro commerciale Conforama di Melilli, secondo quanto riferito dalla Fisascat Cisl Ragusa Siracusa.

“Un episodio di una gravità inaudita – tuona la segretaria generale della Fisascat Cisl Ragusa Siracusa, Teresa Pintacorona – La società cooperativa, che due giorni fa si è ulteriormente distinta non presentandosi, ingiustificata, al tavolo convocato all’Ispettorato del lavoro, sta continuando nel proprio atteggiamento anti sindacale e vessatorio nei confronti delle lavoratrici".

La Fisascat Cisl Ragusa Siracusa torna a chiedere un intervento dell’Ispettorato del lavoro e di una presa di posizione chiara e decisiva di Conforama che non può accettare quanto sta accadendo in casa propria.