Aggressione a operatori sanitari: mozione di Fratelli d'Italia

il gruppo parlamentare all’Arsdi Fratelli d'Italia ha presentato una mozione su misure di prevenzione e di deterrenza delle aggressioni contro gli operatori di pronto soccorso ospedalieri e di 118 delle diverse province siciliane.

Adarne notizia è la deputata regionale, Rossana Cannata: "La mozione del gruppo di Fratelli d’Italia all’Ars - spiega - impegna il governo della Regione siciliana a porre in essere tutti gli atti necessari a garantire l’installazione di sistemi di videosorveglianza e geolocalizzazione collegati con le centrali delle forze dell’ordine, a tutela degli operatori sanitari, in particolar modo nelle sedi isolate. C' anche l'intenzione di richiedere al Governo nazionale una rapida formulazione e applicazione delle norme previste per i pubblici ufficiali in caso di aggressioni e minacce a operatori medici di continuità assistenziale e 118".